83% водопроводной воды в мире содержат пластик - исследование

В США пластик был найден в 94,4%, а в Европе - в 72% образцов воды

В американской некоммерческой организации Orb Media заявили, что 83% водопроводной воды в мире содержит частицы пластика. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

В рамках исследования ученые изучили более 150 образцов воды из-под крана из 14 стран мира, и выяснили, что самый высокий уровень загрязнения водопроводной воды - в США, где пластик был найден в 94,4% образцов воды. В Европе вода чище - 72% образцов содержали пластик.

Речь идет о кусочках пластика размером менее 5 мм, которые в результате утилизации обычного и промышленного мусора попадают в водоемы, а из них - в водопроводы.

"Мы потребляем пластик в нашей воде, пиве, соках ... Никто не огражден от этого", - сказала один из авторов исследования и профессор химии в Университете штата Нью-Йорк Шерри Мейсон.

Ученые не знают точно, как эти частицы пластика попадают в краны и представляют ли они риск для здоровья. Но глава Orb Media Милли Бингем отмечает, что пластик поглощает токсичные химические вещества из морской среды, а затем выделяет их, когда их съедают рыбы или млекопитающие. По ее словам, результаты исследования вызывают тревогу, однако есть надежда, что ученые теперь займутся проведением исследований, посвященных влиянию частиц пластика на здоровье человека.

24 февраля 2017 года в ООН заявили, что если человечество не откажется от одноразовых бутылок, пакетов и стаканчиков, а также косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.

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