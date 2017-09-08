Во Франции умер соратник и партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже

Берже умер у себя дома, на юге Франции, ему было 86 лет

Во Франции скончался Пьер Берже, бизнесмен, который помог своему многолетнему спутнику жизни Иву Сен-Лорану развить свой собственный модный дом и сделать из него глобальный бренд. Об этом сообщает Би-би-си.

Берже умер у себя дома, на юге Франции. Ему было 86 лет.

Фонд "Пьер Берже - Сен-Лоран" (Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation), созданный Берже и Сен-Лораном, сообщил, что он долго болел.

Пьер Берже был покровителем оперы и искусства во Франции и Марокко. Среди его друзей были самые знаменитые французские писатели ХХ века.

В первый день, когда Берже переехал в Париж, он шел по Елисейским Полям, когда поэт Жак Превер выпал из окна квартиры и упал прямо на него. Оба они выжили.

Партнер Берже, модельер Ив Сен-Лоран, с которым он был вместе с 1961 года, умер в 2008 году в возрасте 71 года у себя дома в Париже.

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