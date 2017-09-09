Украинцам небезопасно ездить в РФ на работу - Лутковская
09.09.2017 10:35
Уполномоченная по правам человека сообщила, что к ней обратились уже около ста человек, оказавшихся в России за решеткой
Валерия Лутковская
Украинцам небезопасно выезжать в Россию на работу. Об этом сказала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская в эфире 5 канала.
По ее словам, уже есть обращения около ста человек, которые поехали на работу в РФ и оказались в тюрьме.
Лутковская подчеркнула, что экономические мотивы таких поездок понятны, но нужно понимать риски.
Ранее Глава СБУ Василий Грицак призвал украинцев не ездить на заработки в Россию. По его словам, российские спецслужбы пытались обманным путем использовать бывших участников АТО, чтобы обвинить их в терактах на территории РФ.
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