Украинцам небезопасно ездить в РФ на работу - Лутковская

Уполномоченная по правам человека сообщила, что к ней обратились уже около ста человек, оказавшихся в России за решеткой

Украинцам небезопасно выезжать в Россию на работу. Об этом сказала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская в эфире 5 канала.



По ее словам, уже есть обращения около ста человек, которые поехали на работу в РФ и оказались в тюрьме.



Лутковская подчеркнула, что экономические мотивы таких поездок понятны, но нужно понимать риски.

Ранее Глава СБУ Василий Грицак призвал украинцев не ездить на заработки в Россию. По его словам, российские спецслужбы пытались обманным путем использовать бывших участников АТО, чтобы обвинить их в терактах на территории РФ.



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