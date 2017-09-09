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У берегов оккупированного Крыма нашли мину весом в тонну

09.09.2017 10:55
Немецкая мина была в 400 метрах от побережья Феодосии. Ее обезвредили в воде
У берегов оккупированного Крыма нашли мину весом в тонну

В оккупированном Крыму у побережья Феодосии обезвредили немецкую авиационную донную мину. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Мина весом в тонну была в 400-х метрах от берега на глубине 13 метров. 

С пляжа эвакуировали около 200 человек. 

Снаряд успешно разминировали в воде. 

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