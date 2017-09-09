У берегов оккупированного Крыма нашли мину весом в тонну

Немецкая мина была в 400 метрах от побережья Феодосии. Ее обезвредили в воде

В оккупированном Крыму у побережья Феодосии обезвредили немецкую авиационную донную мину. Об этом сообщают Крым.Реалии.



Мина весом в тонну была в 400-х метрах от берега на глубине 13 метров.



С пляжа эвакуировали около 200 человек.



Снаряд успешно разминировали в воде.

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