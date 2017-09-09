В Одессе открыли автохаб для растаможки б/у машин из-за границы

Автохаб в порту будет работать в режиме единого окна - на месте находятся представители семи органов и учреждений, задействованных в растаможке

8 сентября в Одессе открыли "автохаб" для растаможивания бывших в употреблении иностранных автомобилей. Об этом сообщает Думская.



Автохаб расположен на территории грузового комплекса "Евротерминал" в Одесском порту. Он будет работать в режиме единого окна. Для этого в одном месте будут находится представители сразу семи органов и учреждений, задействованных в растаможке.



"Авто в контейнерах будут доставлять на территорию автохаба. После растаможки автомобиль будут отправлять на специальную площадку для осмотра профильными службами, а владелец будет подавать таможенную декларацию. Тут же он получит свидетельство о регистрации, номера любого региона Украины и даже сможет поставить машину на СТО, если необходимо", - объяснил схему губернатор Одесской области Максим Степанов.

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