В Киеве открылся украинско-немецкий год языков
09.09.2017 18:12
В Киеве фестивалем под открытым небом на Контрактовой площади открылся украинско-немецкий год языков
Фото: ЕPA
В Киеве по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Германией открылся украинско-немецкий год языков. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.
Год открылся фестивалем под открытым небом на Контрактовой площади, который будет функционировать 9 и 10 сентября с 12:00 до 22:00 и предложит обширную программу. В частности посетители фестиваля смогут сделать первые шаги в изучении немецкого языка во время "Наибольшего урока немецкого языка в Украине", попробовать блюда немецкой кухни и собственные силы в кулинарных мастер-классах. Детей ждет научный пикник от Малой академии наук Украины или Кукольный театр Олафа Меллера.
Также на большой сцене выступят немецкие группы Kellerkommando и Messer, украинские коллективы "Гайдамаки" и "Жадан и Собаки".
Украинский-немецкий год языков, организованный совместно Федеральным министерством иностранных дел Германии и Goethe-Institut в Украине, продлится до лета 2018 года и включает три основных тематические направления: обучение немецкому языку молодого поколения, усиление активности гражданского общества и украинско-немецкий литературный диалог.
"Решение о проведении украинско-немецкого года как было принято в 2016 году министрами иностранных дел обеих стран, чтобы через 25 лет после установления дипломатических отношений отпраздновать взаимопонимания и дружбы между Германией и Украиной", - отмечают в немецком посольстве.
В Германии ожидается проведение мероприятий по популяризации украинского языка.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением украинско-немецкого года языков с 12:00 сегодняшнего дня до 22:00 воскресенья, 10 сентября, будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой площади и близлежащих улицах.
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