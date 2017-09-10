Порошенко поздравил военных с Днем танкистов

Президент поблагодарил возрожденные украинские танковые войска за защиту Украины перед врагом

Президент Петр Порошенко поздравил украинских военных с Днем танкистов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Возрожденные невероятными усилиями украинского народа и закаленные в ожесточенных боях с врагом танковые войска - бронированный кулак Вооруженных Сил Украины, который в случае обострения ситуации способен и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его самую крепкую оборону", - заявил президент.



Порошенко подчеркнул, что украинские танковые войска получили навыки использовать свое оружие и поблагодарил их за защиту Украины.

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