Классическая музыка в мажоре повышает креативность - исследование

По мнению ученых, искать самый оптимальный способ для решения задач все же лучше в тишине

Исследование показывает, что прослушивание классической музыки помогает искать новые идеи. Об этом сообщает Naked Science.

Ученые провели исследование с целью изучить, как прослушивание музыки отражается на продуктивности при выполнении разных типов задач. В исследовании участвовали 155 волонтеров, чей средний возраст составил около 22 лет.

Участников разделили на пять групп: контрольная группа выполняла все задания в тишине, остальные волонтеры слушали музыку, с которой традиционно ассоциируется определенное настроение.

Волонтерам предложили психологические тесты, направленные на исследование разных типов мышления. Исследователи проверяли способность придумать наибольшее количество новых идей, способов применения одного и того же предмета, а также способность найти среди этих способов наиболее оптимальный путь решения поставленной задачи.

С поиском новых идей наилучшим образом справились те, кто слушал "счастливую" - мажорную - музыку, вызывающую позитивные ассоциации и написанную в сравнительно быстром темпе. Остальные четыре группы показали меньшие успехи.

Однако ни один из типов музыки не помог участникам существенно улучшить результаты во время поиска верных решений. Поэтому ученые предполагают, что такого рода вопросы лучше решать в тишине.

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