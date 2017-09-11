Климкин: Украина гарантирует развитие языков нацменьшинств

Глава МИД добавил, что большинство учеников школ с венгерским языком обучения не могут сдать ВНО по украинскому языку, и эту проблему нужно решать

Министр иностранных дел Павел Климкин обещал, что Украина будет делать все для развития языков национальных меньшинств. Об этом министр написал в Twitter.

"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского языка и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность", - написал он.

Министр добавил, что большинство учеников украинских школ с венгерским языком обучения не могут сдать ВНО по украинскому языку. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района не сдали ВНО по украинскому языку. Должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском языке", - подытожил Климкин.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

8 сентября МИД Венгрии назвал этот закон "ножом в спину" из-за якобы ущемления прав венгерского меньшинства в Украине.

Читайте также: Венгрия намерена препятствовать Украине на международной арене

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.