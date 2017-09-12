Синоптики сообщили, где и когда погода станет хуже: карта

Сегодня метеорологи прогнозируют в 11 областях сильный ветер, местами шквальный - до 15-20 м/с

По данным Укргидрометцентра, 12 сентября днем в Карпатах ожидается сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы чрезвычайных ситуаций.

На западе будут грозы, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях местами порывы ветра и шквалы до 15-20 м/с.

Завтра, 13 сентября, дожди прогнозируются на западе, центре и севере страны.

На западе будет до +20 градусов, востоке - до +30 градусов, севере и центре - до + 21.





Фото: meteo.gov.ua





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