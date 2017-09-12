ВНО-2018: из перечня предметов исключили русский язык

В 2018 году внешнее независимое оценивание пройдет с 22 мая до 14 июля

В 2018 году из перечня учебных предметов, по которым составляют внешнее независимое оценивание, убрали русский язык. Об этом говорится в тексте приказа Минобразования № 1103 от 31 июля 2017 года.

В перечень входят 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

"Каждый зарегистрированный участник внешнего независимого оценивания имеет право сдать тесты не более, чем из четырех учебных предметов из перечня", - говорится в документе.

ВНО будет проходить с 22 мая до 14 июля 2018 года.

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1 августа 2017 года сообщалось, что почти 60 тысяч 928 абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в высшие учебные заведения.

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