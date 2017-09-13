В Днепре идентифицировали тела и перепохоронили троих бойцов АТО

По ДНК-экспертизе спустя три года были установлены личности троих бойцов, которые все это время были похоронены в безымянных могилах

В Днепре при помощи ДНК-экспертизы идентифицировали троих погибших в зоне АТО бойцов. Об этом сообщает ТСН.



Андрей Величко, Сергей Дятлов и Дмитрий Карбан были похоронены на Краснопольском кладбище как "временно неустановленные защитники Украины".



22-летний Дмитрий Карбан погиб в Иловайском котле. Он скрывал от родителей, что пошел служить добровольцем. С ним также был доброволец батальона Донбасс Сергей Дятлов, у которого уже после его гибели родился второй ребенок.



Андрей Величко в 2014 году освободился из плена боевиков. За ним поехала мать, и они оба исчезли. Поиски бойца продолжили родственники.



Тела Андрея Величко и Дмитрия Карбана забрали на перепохоронение домой в Донецкую область. Тело Сергея Дятлова решили оставить вместе с побратимами.

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