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Трамп в девятый раз стал дедушкой: фото

13.09.2017 09:35
Сегодня у президента США родился еще один внук
Трамп в девятый раз стал дедушкой: фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой - у него родился внук. Об этом у себя в Twitter cooбщил его сын Эрик Трамп.

"Мы счастливы сообщить, что у нас сегодня утром в 08:50 родился сын, Эрик Люк Трамп", - говорится в сообщении.

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Фото: twitter.com/EricTrump

Эрик Трамп женился на продюсере Ларе Юнаске в 2014 году.

Всего у Дональда Трампа пятеро детей.

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