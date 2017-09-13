Журналисты показали дом, в котором живет министр инфраструктуры

Элитный коттедж, по данным журналистов, Омелян арендует в поселке Иванковичи под Киевом

Журналисты-расследователи программы Схемы показали фото элитного коттеджа, взятого в аренду министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и его семьей. Фото разместила на своей странице в Facebоok главный редактор программы Наталья Седлецкая.

Дом расположен в поселке Иванковичи под Киевом.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Седлецкая сообщает, что об этом доме было известно и раньше, однако публиковать его фото не спешили, поскольку нет доказательств нарушения (этот дом не указан в декларации, но он взят в аренду уже после подачи декларации за 2016 год).

"Во-вторых, дом оформлен на племянницу жены министра, родители которой довольно состоятельные люди - их значительно больший дом находится в этом же коттеджном городке", - пишет Седлецкая.

Сама племянница жены Омеляна сейчас живет за границей, сообщают журналисты.

30 августа российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новое расследование, в котором рассказал о даче главы РФ Владимира Путина на острове Лодочный недалеко от города Выборг (Россия).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.