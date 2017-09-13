USD:  25.94  26.26   EUR:  30.87  31.51  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Париже арендуют соколов для борьбы с нашествием голубей

13.09.2017 21:31
Местные власти арендуют пять соколов для отпугивания больших стай голубей, чей помет ежегодно наносит местным зданиям многотысячный ущерб
В Париже арендуют соколов для борьбы с нашествием голубей
Фото: ЕРА

В одном из районов Парижа выпустят пять соколов для отпугивания стай голубей, сообщает издание The Local.

Арендовать хищных птиц для отпугивания голубей местным властям пришлось из-за ежегодных убытков в размере €150 тыс, которые домам наносит птичий помет.

Соколы будут "охранять" район, отпугивая голубей, в октябре на протяжении 10 дней.

"Мы пробовали традиционные методы, и теперь мы предпринимаем что-то более радикальное", - сообщил представитель городской ратуши 10-го округа, добавив, что местные голуби к соколам не привыкшие, а потому такой план может сработать.

28 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит взяли из приюта собаку, которую назвали Немо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 