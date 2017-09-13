В Париже арендуют соколов для борьбы с нашествием голубей
В одном из районов Парижа выпустят пять соколов для отпугивания стай голубей, сообщает издание The Local.
Арендовать хищных птиц для отпугивания голубей местным властям пришлось из-за ежегодных убытков в размере €150 тыс, которые домам наносит птичий помет.
Соколы будут "охранять" район, отпугивая голубей, в октябре на протяжении 10 дней.
"Мы пробовали традиционные методы, и теперь мы предпринимаем что-то более радикальное", - сообщил представитель городской ратуши 10-го округа, добавив, что местные голуби к соколам не привыкшие, а потому такой план может сработать.
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