В Париже арендуют соколов для борьбы с нашествием голубей

Местные власти арендуют пять соколов для отпугивания больших стай голубей, чей помет ежегодно наносит местным зданиям многотысячный ущерб

В одном из районов Парижа выпустят пять соколов для отпугивания стай голубей, сообщает издание The Local.

Арендовать хищных птиц для отпугивания голубей местным властям пришлось из-за ежегодных убытков в размере €150 тыс, которые домам наносит птичий помет.

Соколы будут "охранять" район, отпугивая голубей, в октябре на протяжении 10 дней.

"Мы пробовали традиционные методы, и теперь мы предпринимаем что-то более радикальное", - сообщил представитель городской ратуши 10-го округа, добавив, что местные голуби к соколам не привыкшие, а потому такой план может сработать.

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