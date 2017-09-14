В Луганской области массово отравились студенты
В Луганской области зафиксировано массовое отравление студентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Установлено, что вечером 12 сентября в Старобельское районное территориальное медицинское объединение обратились студенты одного из учебных заведений области, проживающих в общежитии, с жалобами на головную боль и тошноту.
"На данный момент 47 жителей района обратились за медицинской помощью, из них 14 студентов, которые госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", - отметили в пресс-службе.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 325 УК (Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли тяжкие последствия).
Санкция ч. 2 ст. 325 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.
15 августа во Львовской области произошло массовое отравление в кафе на свадьбе.
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