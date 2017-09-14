В Минобразования назвали топ-10 специальностей в 2017 году

Наиболее популярными среди поступающих были филология, право и менеджмент

Во время вступительной кампании в 2017 году самыми популярными среди поступающих на бакалаврат были специальности "филология", "право" и "менеджмент". Об этом сообщил директор департамента высшего образования Олег Шаров, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

На эти специальности подано 85,526 (филология), 74,055 (право), 59,393 (менеджмент) заявлений.

Минобразования также сообщает, что популярными среди абитуриентов были "медицина", "компьютерные технологии", "туризм", "среднее образование", "психология" и "экономика" (от 46 тыс до 40 тыс заявлений).

Замыкает топ-10 "инженерия программного обеспечения" - 33,001 заявление.

Наименее востребованными в этом году оказались "богословье" (185 заявлений без учета духовных вузов) и "гидроэнергетика" (193 заявления).

Ранее сегодня сообщалось, что рабочая группа при Министерстве образования и науки начнет работу по созданию закона об образовании для взрослых.

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