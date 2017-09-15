В Великобритании умер самый старый на планете кот: фото

Натмег прожил 32 года

В Великобритании самый старый кот в мире скончался в невероятном для своих сородичей возрасте 32 лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ветеринары не смогли спасти кота по кличке Натмег, что в переводе значит мускатный орех, который перенес сердечную недостаточность, поэтому его усыпили в начале сентября.

Владельцы кота Лиз и Ян Финлей приняли Натмега после того, как обнаружила его в саду Тайнсайда в 1990 году. Они отвезли его к ветеринару, который и определил по состоянию зубов, что животному по меньшей мере пять лет.













До Натмега самым старым котом в мире считался Кордуэй, который умер в возрасте 26 лет.

Смотрите также: Книга рекордов Гиннесса определила самую длинную кошку: видео

Фото: mirror.co.uk

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.