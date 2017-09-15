В Великобритании умер самый старый на планете кот: фото
В Великобритании самый старый кот в мире скончался в невероятном для своих сородичей возрасте 32 лет. Об этом сообщает издание The Mirror.
Ветеринары не смогли спасти кота по кличке Натмег, что в переводе значит мускатный орех, который перенес сердечную недостаточность, поэтому его усыпили в начале сентября.
Владельцы кота Лиз и Ян Финлей приняли Натмега после того, как обнаружила его в саду Тайнсайда в 1990 году. Они отвезли его к ветеринару, который и определил по состоянию зубов, что животному по меньшей мере пять лет.
До Натмега самым старым котом в мире считался Кордуэй, который умер в возрасте 26 лет.
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Фото: mirror.co.uk
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