Керри: Мир возвращается в 18-19 века, к демонстрации суверенитета

Масштаб индустриальной революции в мире проходит "цифровым" темпом; с этим не в состоянии справиться ни одно государство, заявил экс-госсекретарь США

В современном мире, в отличие от XX века, основную роль играют негосударственные игроки, а власть менее иерархична. Об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

"Если мы посмотрим на историю... То, что мы сейчас видим, не является новым. На самом деле это давно прожитые вещи. Мы возвращаемся в XVIII-XIX века, именно к демонстрации суверенитета. Тот мир, который мы сейчас видим, меньше похож на 20-й век, где была биполярность, две войны, борьба в рамках холодной войны и миллионы человеческих смертей", - рассказало он.

По словам Керри, сегодня "намного меньше людей умирают" в межгосударственных конфликтах, так как в современном мире доминируют негосударственные игроки, а власть менее иерархична и более похожа на сетевую власть.

"Людям тяжелее просто захватить власть, если есть соцсети, есть фейковые новости. И этот момент, который сейчас переживает мир - меняется сам масштаб индустриальной революции, но он проходит именно цифровым темпом, и ни одно государство не может справиться с ним, ни наше (США, - ред.), никакое другое", - подчеркнул он.

Читайте также: Опасность деглобализации. Грозит ли миру разрушение связности

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.