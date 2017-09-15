Назвали причину отравления студентов в Луганской области

Специалисты отобрали отобрали 29 проб воды с различных точек водопровода Старобельского техникума

Причиной массового отравления студентов Старобельского техникума Луганского аграрного университета стала вода из водопроводной системы без предварительного кипячения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Специалисты установили, что 8 сентября на водопроводе Старобельского техникума возник порыв, врезультате чего в течение двух суток в сети отсутствовала вода.

"Больные рассказали, что после этого подавляющее большинство пострадавших принимали воду из водопроводной системы без предварительного кипячения, что и могло стать вероятной причиной возникновения заболевания", - отмечается в сообщении.

Специалисты отобрали отобрали 29 проб воды с различных точек водопровода Старобельского техникума, в том числе из скважины и с детского сада Золотой петушок, который также подключен к сети водоснабжения, и направили на исследование в Лисичанскую межрайонную государственную лабораторию.

По состоянию на 15 сентября с признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратилось 36 человек, которые госпитализированы в инфекционные отделения медицинских учреждений Луганской области по месту жительства.

14 сентября в Луганской области было зафиксировано массовое отравление студентов.

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