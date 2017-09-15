Погода в Украине на выходных: облачно и тепло

На выходных в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков

В субботу, 16 сентября. по всей территории Украины без осадков, с переменчивой облачностью, сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой дождь местами ожидается только на крайнем западе.

Ветер 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, в южной части Украины, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях 13-18°, днем в западных и северных областях 21-26°, местами - 16-19°, на остальной территории - 25-31°.

В воскресенье, 17 сентября, ночью в западных областях Украины ожидается дождь, 8-10° тепла. Днем - солнечно, 21-23°. Ветер 5-10 м/с.

На остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха составит 26-28°.

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