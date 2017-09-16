Суд вынесет приговор создателю цеха по изготовлению "алкоголя"

В ходе проведенных следственных действий изъяты 10 т спирта, более 4 500 л фальсифицированного алкоголя и оборудование для его изготовления

В Киевской области будут судить мужчину, который создал подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водочной продукции в городе Борисполь стоимостью более трех млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"По результатам предварительного расследования, Броварская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в ходе проведенных следственных действий 20 апреля 2016 года были изъяты 10 т спирта, более 4 500 л готовой фальсифицированной алкогольной продукции и оборудования для ее изготовления, а также транспортные средства.



39-летний мужчина арендовал и приспособил складское помещение для незаконного изготовления алкогольных напитков, разместив в нем оборудование, обеспечивающее массовое производство фильсификата.

Он разбавлял спирт с водой, добавлял вкусовые эссенции, разливал в пластиковые емкости или пакеты из фольги, которые помещал в коробки с надписью Пшеничная, Armagnac, Finlandia.



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