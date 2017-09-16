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Украинец пытался вывезти в РФ старинный Псалтырь начала XX века

16.09.2017 05:33
Книга выпущена в 1913 году
Украинец пытался вывезти в РФ старинный Псалтырь начала XX века
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска Бачевск обнаружили в автомобиле старинную книгу начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"При проведении проверки легкового автомобиля Renault Kangoo, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, правоохранители в багажном отделении среди вещей обнаружили старинную книгу Псалтирь, 1913 года выпуска", говорится в сообьщении.


Фото: dpsu.gov.ua

Также сказано, что выявлена ​​книга может представлять историческую и культурную ценность, а потому изъята в установленном порядке для проведения соответствующей экспертизы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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