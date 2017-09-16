Украинец пытался вывезти в РФ старинный Псалтырь начала XX века
16.09.2017 05:33
Книга выпущена в 1913 году
Фото: dpsu.gov.ua
Украинские пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска Бачевск обнаружили в автомобиле старинную книгу начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"При проведении проверки легкового автомобиля Renault Kangoo, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, правоохранители в багажном отделении среди вещей обнаружили старинную книгу Псалтирь, 1913 года выпуска", говорится в сообьщении.
Фото: dpsu.gov.ua
Также сказано, что выявлена книга может представлять историческую и культурную ценность, а потому изъята в установленном порядке для проведения соответствующей экспертизы.
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