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В Киеве появился памятник футболисту Андрею Гусину

17.09.2017 19:15
Знаменитый футболист киевского Динамо погиб ровно три года назад - 17 сентября 2014 года
В Киеве появился памятник футболисту Андрею Гусину
Андрей Гусин (aото - dynamo.kiev.ua)

В Киеве открыли памятник погибшему полузащитнику Динамо и сборной Украины Андрею Гусину. Об этом сообщил член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артем Франков в своем Twitter.

"Лига чемпионов, Динамо, сборная Украины, Андрей Гусин! Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких", - сказал Франков.

Памятник установлен на кладбище, где похоронен футболист. Официальное открытие состоится в ближайшие дни.

17 сентября 2014 года на автодроме Чайка под Киевом погиб известный футболист Андрей Гусин.



Фото: twitter.com/frankov11

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