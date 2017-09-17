В Киеве появился памятник футболисту Андрею Гусину

Знаменитый футболист киевского Динамо погиб ровно три года назад - 17 сентября 2014 года

В Киеве открыли памятник погибшему полузащитнику Динамо и сборной Украины Андрею Гусину. Об этом сообщил член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артем Франков в своем Twitter.



"Лига чемпионов, Динамо, сборная Украины, Андрей Гусин! Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких", - сказал Франков.



Памятник установлен на кладбище, где похоронен футболист. Официальное открытие состоится в ближайшие дни.



17 сентября 2014 года на автодроме Чайка под Киевом погиб известный футболист Андрей Гусин.











Фото: twitter.com/frankov11

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