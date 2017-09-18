Ураган из Румынии с ветрами до 100 км/ч движется в Украину

В Румынии порывы ветра валили деревья и срывали крыши жилых домов

В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час. Об этом сообщает Би-би-си.

Большая часть жертв и пострадавших - жители города Тимишоара и его окрестностей.

Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

"Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь", - сказал мэр Тимишоары Николае Робу.

Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу.

По данным синоптиков, ураган движется в сторону Украины.

Читайте также: Из-за непогоды 500 населенных пунктов остались без света

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.