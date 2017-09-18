Ураган из Румынии с ветрами до 100 км/ч движется в Украину
В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час. Об этом сообщает Би-би-си.
Большая часть жертв и пострадавших - жители города Тимишоара и его окрестностей.
Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.
"Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь", - сказал мэр Тимишоары Николае Робу.
Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу.
По данным синоптиков, ураган движется в сторону Украины.
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