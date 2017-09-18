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Ураган из Румынии с ветрами до 100 км/ч движется в Украину

18.09.2017 10:19
В Румынии порывы ветра валили деревья и срывали крыши жилых домов
Ураган из Румынии с ветрами до 100 км/ч движется в Украину
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час. Об этом сообщает Би-би-си.

Большая часть жертв и пострадавших - жители города Тимишоара и его окрестностей. 

Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

"Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь", - сказал мэр Тимишоары Николае Робу.

Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу.

По данным синоптиков, ураган движется в сторону Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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