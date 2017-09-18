В Украину впервые прилетели редкие розовые фламинго

По словам орнитологов, это исключительный случай, ведь ареал обитания розовых фламинго - Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия

На территории Азово-Сивашского национального природного парка в Херсонской области, заметили целую стаю редких розовых фламинго. Около 20 экзотических птиц прогуливались возле озера Чурюк, сообщает издание Экспресс.

По словам орнитологов, что это исключительный случай, ведь ареал обитания розовых фламинго - Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия. В Украине такие пернатые есть только в зоопарках.

"Продолжается период интенсивной миграции птиц. А птицы, особенно больших размеров, очень зависимы от климатических условий, воздушных потоков. Вероятно, стаю занесло к нам ветром. Такое достаточно часто бывает, особенно осенью, когда в Украине оказываются нехарактерные виды птиц. Не думаю, что фламинго задержатся у нас надолго. Вероятно, подкормятся и продолжат миграцию", - рассказал глава Западноукраинского орнитологического общества Андрей Бокотей.

Впрочем, он сказал, что именно розовые фламинго на территории Украины были замечены впервые. В 80-х годах вблизи Львова обнаружили только одну птицу этого вида.

Розовой фламинго - редкая птица, она занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид.

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