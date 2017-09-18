В Дрогобыче из-за нарушения прав заключенных закрыли изолятор

Прокуратура неоднократно вносила документы прокурорского реагирования, однако недостатки в работе изолятора не были должным образом устранены

В результате очередной проверки изолятора временного содержания №2 Главного управления Нацполиции в Дрогобыче Львовской области прокуратурой выявлены нарушения конституционных прав заключенных. Работа изолятора временно приостановлена, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, во время проверки деятельности заведения в августе этого года выявлен ряд нарушений, в частности, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, а также требований законодательства по охране помещения и пожарной безопасности.

В прокуратуре подчеркнули, что ее сотрудники неоднократно вносили документы прокурорского реагирования, однако недостатки в работе изолятора не были должным образом устранены.

"Поэтому руководством прокуратуры принято решение о приостановлении деятельности изолятора до устранения указанных нарушений и приведения спецучреждения в соответствие с законодательством и европейскими стандартами", - сказано в сообщении.

В августе в Одесском СИЗО заключенный убил сотрудницу учреждения. По данным прокуратуры, он жил в техническом помещении и в своей камере не находился уже больше месяца, при этом он имел незаконный доступ к колющим и режущим предметам. Начальник СИЗО уволен с занимаемой должности.