В Дрогобыче из-за нарушения прав заключенных закрыли изолятор
В результате очередной проверки изолятора временного содержания №2 Главного управления Нацполиции в Дрогобыче Львовской области прокуратурой выявлены нарушения конституционных прав заключенных. Работа изолятора временно приостановлена, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно сообщению, во время проверки деятельности заведения в августе этого года выявлен ряд нарушений, в частности, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, а также требований законодательства по охране помещения и пожарной безопасности.
В прокуратуре подчеркнули, что ее сотрудники неоднократно вносили документы прокурорского реагирования, однако недостатки в работе изолятора не были должным образом устранены.
"Поэтому руководством прокуратуры принято решение о приостановлении деятельности изолятора до устранения указанных нарушений и приведения спецучреждения в соответствие с законодательством и европейскими стандартами", - сказано в сообщении.
В августе в Одесском СИЗО заключенный убил сотрудницу учреждения. По данным прокуратуры, он жил в техническом помещении и в своей камере не находился уже больше месяца, при этом он имел незаконный доступ к колющим и режущим предметам. Начальник СИЗО уволен с занимаемой должности.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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