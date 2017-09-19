В Совете Европы назвали главных жертв дискриминации в Украине

По данным докладчиков Совета Европы, ксенофобия касается прежде всего ромов, представителей ЛГБТ-сообщества и переселенцев

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) при Совете Европы обнародовала отчет, в котором отмечает, что война на Донбассе и аннексия Крыма привели к резкому росту ненависти в обществе и в целом произвели "негативный эффект на уязвимые группы населения". Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, в отчете говорится, что в 2014 и 2015 годах в Украине наблюдалось обострение насилия против лиц из ЛГБТ-сообщества.

В отдельных случаях речь шла об атаках с применением оружия и взрывных устройств. ЕКРН выразила свою обеспокоенность сообщениями об инцидентах, когда украинские полицейские демонстративно не вмешивались в нападения и насильственные атаки на представителей ЛГБТ.

По данным международных экспертов, главными жертвами расовой дискриминации в Украине становятся преимущественно ромы. Ромских детей чаще исключают из школ и их больше травят и запугивают одноклассники. Кроме того, для многих ромов является большой проблемой получить документы, удостоверяющие личность. В Совете Европы обращают внимание, что у украинской стратегии защиты и интеграции этнического меньшинства ромов до 2020 года, которая была принята в 2013 году, до сих пор нет бюджета, а большинство ее положений не реализованы.

Авторы отчета констатируют, на фоне "антироссийской риторики", вызванной незаконной аннексией Крыма Россией и вооруженным конфликтом на Донбассе, усилилась "религиозная вражда и напряжение между различными церквями, в зависимости от их лояльности в Киев или Москву".

В результате на востоке Украины в категорию уязвимых к дискриминации групп населения добавились и внутренне перемещенные лица.

В отчете указано, что несмотря на то, что "в украинском обществе существует высокая степень солидарности с ВПЛ, и большинство из них были приняты с пониманием и поддержкой в 2014 году, похоже, что сейчас уровень сочувствия среди населения постепенно уменьшается".

Переселенцы начинают испытывать трудности при регистрации, что в значительной мере ограничивает их права, затрудняет доступ к получению жилья и работы.

Докладчики Совета Европы критикуют несовершенство украинского законодательства относительно дискриминации. В частности, Уголовный кодекс Украины не предусматривает наказания за подстрекательство к ненависти, мотивированной гомофобией, а в законе об основах предотвращения и противодействия дискриминации не упоминается о том, что сексуальная ориентация может быть основанием для дискриминации. В целом в украинском судопроизводстве редко применяются положения о преступлениях на почве расовой ненависти, и как следствие количество приговоров по этим статьям очень низкое, констатируют эксперты СЕ.

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Отчет ЕКРН охватывает период с 2011 года по март 2017 года и не учитывает ситуацию в аннексированном Россией Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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