В современном мире около 40 млн рабов - исследование

Одной из основных форм рабства в современном мире остаются насильственные браки

Сейчас в мире насчитывается около 40 миллионов рабов. Из них 25 млн принуждаются к труду и еще 15 млн живут в браках, заключенных вопреки их воле. Об этом идет речь в докладе Международной организации труда (МОТ) и австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, сообщает DW.

Согласно докладу, 4 млн из 25 млн рабов принуждаются к труду государственными органами, 16 млн - компаниями и частными лицами.

В МОТ говорят, что их вынуждают работать угрозами или прямым физическим насилием. Зачастую произведенные ими товары или оказываемые услуги доходят до конечного потребителя через, казалось бы, законные коммерческие каналы.

"Такие работники производят часть продуктов, которые мы едим, одежду, которую мы носим, они убирают здания, в которых многие из нас живут или работают", - отмечается в докладе.

Кроме того, в исследовании говорится, что на планете около 152 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены работать. Еще почти 5 млн человек, 99% из которых - женщины, вовлечены в секс-индустрию.

В Международной организации труда подчеркивают, что одной из основных форм рабства в современном мире остаются насильственные браки. По подсчетам экспертов, в настоящее время 15,4 млн человек в разных странах мира вынуждены жить в браках, которые были заключены вопреки их воле. При этом примерно 6,5 млн насильственных браков были заключены в 2012-2016 годах. Многие жертвы под прикрытием брака стали чем-то вроде бесплатной рабочей силы, говорится в документе.

44% всех несовершеннолетних, принужденных к вступлению в брак, на момент его заключения не исполнилось 15 лет.

Наибольшее число браков по принуждению, согласно докладу, заключается в странах Африки (4,8 случая на 1000 человек).

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