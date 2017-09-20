NASA испытало в потоке плазмы защитное космическое "одеяло": фото
Аэрокосмическое управление США провело серию новых испытаний надувного щита по проекту HIAD (Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator), который планируется использовать для защиты спускаемого аппарата от высокой температуры и давления во время прохождения атмосферы планет. Об этом сообщила пресс-служба NASA.
В августе инженеры управления на полигоне Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури, проверили фрагменты щита из материала F-TPS на термоустойчивость, "обдувая" их в аэродинамическом тоннеле разогретой до 1500 градусов по Цельсию плазмой. Скорость обдува - почти 1,5 км/с.
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В NASA пока что планируют использовать такие щиты для удешевления процесса возвращения на Землю грузовых капсул с Международной космической станции, позднее - при исследованиях и возможной колонизации Марса.
Передняя часть корабля оборачивается в гибкий "тормозной" экран, словно в одеяло. Щит при разворачивании будут накачивать азотом - внешне он напоминает шляпку гриба диаметром около 3 м.
Больше о системе HIAD можно узнать на специальном подсайте NASA.
Нажмите, чтобы открыть оригинал фото:
Как это действует:
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