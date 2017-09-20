NASA испытало в потоке плазмы защитное космическое "одеяло": фото

Гибкий щит-экран будут использовать для "обертки" спускаемых аппаратов, чтобы те не сгорели при прохождении атмосферы планет

Аэрокосмическое управление США провело серию новых испытаний надувного щита по проекту HIAD (Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator), который планируется использовать для защиты спускаемого аппарата от высокой температуры и давления во время прохождения атмосферы планет. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

В августе инженеры управления на полигоне Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури, проверили фрагменты щита из материала F-TPS на термоустойчивость, "обдувая" их в аэродинамическом тоннеле разогретой до 1500 градусов по Цельсию плазмой. Скорость обдува - почти 1,5 км/с.

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В NASA пока что планируют использовать такие щиты для удешевления процесса возвращения на Землю грузовых капсул с Международной космической станции, позднее - при исследованиях и возможной колонизации Марса.

Передняя часть корабля оборачивается в гибкий "тормозной" экран, словно в одеяло. Щит при разворачивании будут накачивать азотом - внешне он напоминает шляпку гриба диаметром около 3 м.

Больше о системе HIAD можно узнать на специальном подсайте NASA.

Нажмите, чтобы открыть оригинал фото:

Как это действует:

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