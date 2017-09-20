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NASA испытало в потоке плазмы защитное космическое "одеяло": фото

20.09.2017 10:34
Гибкий щит-экран будут использовать для "обертки" спускаемых аппаратов, чтобы те не сгорели при прохождении атмосферы планет
NASA испытало в потоке плазмы защитное космическое "одеяло": фото
Иллюстрация: NASA

Аэрокосмическое управление США провело серию новых испытаний надувного щита по проекту HIAD (Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator), который планируется использовать для защиты спускаемого аппарата от высокой температуры и давления во время прохождения атмосферы планет. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

В августе инженеры управления на полигоне Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури, проверили фрагменты щита из материала F-TPS на термоустойчивость, "обдувая" их в аэродинамическом тоннеле разогретой до 1500 градусов по Цельсию плазмой. Скорость обдува - почти 1,5 км/с.

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В NASA пока что планируют использовать такие щиты для удешевления процесса возвращения на Землю грузовых капсул с Международной космической станции, позднее - при исследованиях и возможной колонизации Марса.

Передняя часть корабля оборачивается в гибкий "тормозной" экран, словно в одеяло. Щит при разворачивании будут накачивать азотом - внешне он напоминает шляпку гриба диаметром около 3 м.

Больше о системе HIAD можно узнать на специальном подсайте NASA.

Нажмите, чтобы открыть оригинал фото:

Как это действует:

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ЛIГАБiзнесIнформ
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