В Умань прибыли десятки тысяч хасидов
20.09.2017 12:26
Помимо украинских правоохранителей, 17 полицейских из Израиля будут нести службу в местах компактного проживания паломников
В Умань на празднование еврейского Нового года по состоянию на утро 20 сентября из 14 стран прибыли 30 тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области.
17 полицейских из Израиля будут нести службу в местах компактного проживания паломников-хасидов.
Соблюдение общественного порядка и безопасности граждан круглосуточно обеспечивает более 500 полицейских.
В прошлом году украинским полицейским помогали обеспечивать общественный порядок 15 правоохранителей из Израиля.
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