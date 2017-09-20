В Умань прибыли десятки тысяч хасидов

Помимо украинских правоохранителей, 17 полицейских из Израиля будут нести службу в местах компактного проживания паломников

В Умань на празднование еврейского Нового года по состоянию на утро 20 сентября из 14 стран прибыли 30 тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области.

17 полицейских из Израиля будут нести службу в местах компактного проживания паломников-хасидов.

Соблюдение общественного порядка и безопасности граждан круглосуточно обеспечивает более 500 полицейских.

В прошлом году украинским полицейским помогали обеспечивать общественный порядок 15 правоохранителей из Израиля.





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