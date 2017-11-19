Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: карта
19.11.2017 09:57
По прогнозам Укргидрометцентра, 20-21 ноября по всей территории Украины похолодает, ожидается мокрый снег с дождем
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Завтра, 20 ноября, в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Заморозки -1 градус будут ночью на западе, севере и центре страны. Днем температура воздуха на западе и центре - до +5 градусов, севере до +4 градусов, востоке юге до +9 градусов. Дожди с мокрым снегом ожидаются на западе, севере.
На юге и востоке будут осадки в виде дождя.
21 ноября дождь с мокрым снегом прогнозируется по всей территории страны, кроме юга.
Ожидаются ночью заморозки до -1 градусов на западе, центре, севере и юге.
Днем температура воздуха на западе, севере, центре будет +5 градусов. На востоке и юге +6 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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