На границе со Словакией и Польшей километровые очереди - ГПСУ

Пограничники сообщают, что очереди со стороны Украины нет, однако сотни автомобилей стоят в очереди на границе из Польши и Словакии

Со стороны Словакии и Польши на границе с Украиной образовалась очередь из автомобилей длиной в несколько километров. Но со стороны Украины очереди нет. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала 112.

"На Ягодыне, по нашей информации, очередь составляет около 900 автомобилей. Приблизительно такая же ситуация на Раве Руськой и на Шегинях на въезд в Украину", - рассказал он.

Предтавитель Госпогранслужбы пояснил, что связаны очереди с тем, что украинцы, работающие в ЕС, на новогодщние и рождественские праздники возвращаются домой.

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