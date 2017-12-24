На границе со Словакией и Польшей километровые очереди - ГПСУ
Со стороны Словакии и Польши на границе с Украиной образовалась очередь из автомобилей длиной в несколько километров. Но со стороны Украины очереди нет. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала 112.
"На Ягодыне, по нашей информации, очередь составляет около 900 автомобилей. Приблизительно такая же ситуация на Раве Руськой и на Шегинях на въезд в Украину", - рассказал он.
Предтавитель Госпогранслужбы пояснил, что связаны очереди с тем, что украинцы, работающие в ЕС, на новогодщние и рождественские праздники возвращаются домой.
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