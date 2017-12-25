"Бегающие по улице Саакашвили": в РФ флешмобом ответили Путину

В Томске группа людей в масках с лицом Саакашвили провели акцию в ответ на высказывание Путина, которое он сделал на недавней пресс-конференции

В Томске (РФ) группа людей устроила флешмоб, призванный ответить на недавнее заявление президента России Владимира Путина о "Саакашвили, бегающих по улицам" в РФ. Участники акции надели маски с лицом экс-губернатора и ходили по улице, сообщает Сибирь. Реалии.

На недавней пресс-конференции Путина кандидат в президенты России Ксения Собчак спросила у нынешнего главы РФ, почему представителям оппозиции не дают проводить предвыборную кампанию. В ответ на это Путин вспомнил об Украине: "Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили. Вот те, кого вы назвали, - это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?" - заявил тогда он.

Организатором акции стал член арт-группы "Сну-Сну" Александр Колпаков.

Фото: Сибирь. Реалии

По его словам, цель акции было продемонстрировать "абсурд удивительных мыслительных конструкции, которые возникают у нашего нацлидера в голове".

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