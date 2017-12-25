На понедельник в Украине объявлено штормовое предупреждение

По данным Укргидрометцентра, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

На понедельник, 25 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

Порывы ветра в западных и восточных областях будут достигать 15-20 м/с.

Как сообщалось ранее, 24 и 25 декабря в связи с осадками и таянием снега в реках басейна Припяти ожидается подъем уровня воды на 0,1- 0,5 м.

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