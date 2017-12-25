На понедельник в Украине объявлено штормовое предупреждение
25.12.2017 00:17
По данным Укргидрометцентра, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
Фото: iStock/Global Images Ukraine
На понедельник, 25 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.
Порывы ветра в западных и восточных областях будут достигать 15-20 м/с.
Как сообщалось ранее, 24 и 25 декабря в связи с осадками и таянием снега в реках басейна Припяти ожидается подъем уровня воды на 0,1- 0,5 м.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:25
-
вчера
17:46
-
вчера
12:38
-
22.12.17
14:20
-
23.12.17
12:10
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров