Папа Римский: Мы молимся о мире в Украине

"Мы молимся о том, чтобы Господь вскорости даровал мир Украине", - сказал Папа в своем послании Orbi et Urbi

В своем традиционном послании "Городу и миру" Папа Римский Франциск выразил надежду, что в Украине в скором времени воцарится мир.



"Мы видим воплощение Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями, страдают от насилия в зоне конфликта в Украине и его тяжелейших гуманитарных последствий; мы молимся о том, чтобы Господь вскорости даровал мир этой дорогой нашему сердцу стране", - сказал Папа Франциск в рождественской речи.



Во время проповеди в Сочельник Папа призвал освободить всех похищенных когда-либо людей, включая священников, монахов и мирян.



16 декабря Папа Франциск раскритиковал журналистов, которые "драматизируют старые скандалы и делают новости из сенсаций", заявив, что это является "очень серьезным грехом". Он планирует посвятить свое предстоящее ежегодное обращение "поддельным новостям".



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