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Папа Римский: Мы молимся о мире в Украине

25.12.2017 13:45
"Мы молимся о том, чтобы Господь вскорости даровал мир Украине", - сказал Папа в своем послании Orbi et Urbi
Папа Римский: Мы молимся о мире в Украине
Папа Римский Франциск (фото - EPA)

В своем традиционном послании "Городу и миру" Папа Римский Франциск выразил надежду, что в Украине в скором времени воцарится мир.

"Мы видим воплощение Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями, страдают от насилия в зоне конфликта в Украине и его тяжелейших гуманитарных последствий; мы молимся о том, чтобы Господь вскорости даровал мир этой дорогой нашему сердцу стране", - сказал Папа Франциск в рождественской речи.

Во время проповеди в Сочельник Папа призвал освободить всех похищенных когда-либо людей, включая священников, монахов и мирян.

16 декабря Папа Франциск раскритиковал журналистов, которые "драматизируют старые скандалы и делают новости из сенсаций", заявив, что это является "очень серьезным грехом". Он планирует посвятить свое предстоящее ежегодное обращение "поддельным новостям".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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