Рождественский туризм: кто приезжает в Украину вместо россиян

Эксперт Владимир Царук считает, что начало новогодних праздников с католического Рождества, 25 декабря, оживит зимний туризм в Украине

Накануне новогодних праздников вместо россиян в Украину приезжают поляки и белорусы. Об этом заявил директор центра развития туризма Владимир Царук, сообщает Радио Свобода.

"Вместо России к нам теперь приезжают немало тех же поляков, белорусов, то есть постепенно иностранцы к нам возвращаются. Уже не говорится о безопасности, говорится о сервисе, и для них наши цены и услуги абсолютно приемлемые", - объяснил Царук.

Он считает, что начало новогодних праздников с католического Рождества, 25 декабря, оживит зимний туризм.

По его словам, туроператоры ожидают увеличения потока туристов на зимние праздники в связи с тем, что 25 декабря теперь - официальный выходной.

"Некоторые планирует поехать праздновать и католическое Рождество, а во многих, особенно западных, регионах - это действительно праздник", - добавил Царук.

В целом, по его прогнозу, в течение двух праздничных недель страной будет путешествовать около полумиллиона украинцев.

Царук уточнил, что кроме Львова, который уже традиционно ассоциируется с рождественскими праздниками, спросом пользуются туры и комплексы отдыха на термальных источниках в Закарпатье.

Проблемой украинских горнолыжных курортов эксперт называет недостаток гостиниц высокого уровня - с четырьмя или пятью звездами. На такой уровень сервиса был бы спрос, уверен он, ведь доля иностранцев среди туристов в Украине растет.

Он также говорит о роли, которую в развитии туризма играет инфраструктура: что легче добраться до туристического места, тем больше туда ездят.

Царук отметил, что в Украине есть около 10-12 горнолыжных курортов, которые он считает достойными внимания отдыхающих.

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