Умер аниматор, создавший кролика Багза Банни

За 60 лет работы Гивенс создал и других мультипликационных персонажей, например, Тома и Джерри, Даффи Дака, Элвина и бурундуков

В возрасте 99 лет умер американский аниматор Боб Гивенс, создавший знаменитый мультипликационный персонаж кролика Багза Банни, сообщает BBC.

Карьера Гивенса длилась более 60 лет, он работал аниматором для таких компаний, как Disney, Warner Bros и Hanna-Barbera.

Гивенс также рисовал персонажей мультфильмов Тома и Джерри, Даффи Дак, Элвин и бурундуки и Попай.

11 декабря в возрасте 55 лет умер американский актер индейского происхождения Стив Ривис.

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