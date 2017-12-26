Госкино проспонсирует фильм о Довбуше и триллер о Чернобыле
Государственное агентство по вопросам кино заключило договоры о предоставлении государственной финансовой поддержки фильму о герое легенд "Довбуш", историческому триллеру о чернобыльской катастрофе "Светлячок", а также анимационному сериалу "Мама спешит домой".
Проект фильма "Довбуш" стал победителем 10-го конкурсного отбора Госкино в секции игровых тематических фильмов "Величие украинского духа на примерах легендарных героев народного фольклора", сообщает пресс-служба ведомства. Режиссер картины - автор фильма "Поводырь" Олесь Санин. Из бюджета на фильм выдадут 65 млн грн, а всего фильм обойдется в 86,7 млн грн.
Олекса Довбуш - полулегендарная личность, самый известный из главарей опришок в Карпатах. Релиз фильма запланирован на июнь 2019 года.
Госкино также содействует съемкам фильма о чернобыльской катастрофе "Светлячок" венгерского режиссера Бенедека Флигауфа - обладателя главных призов на Берлинале и в Локарно.
"Заключили договор о создании полнометражного художественного фильма "Светлячок" режиссера Бенедека Флигауфа, создаваемого в копродукции Украины, Германии и Венгрии", - написал в Facebook глава Госкино Филипп Ильенко.
Зрители смогут увидеть готовый продукт в феврале 2019 года. Издание Detector.media уточняет, что Венгрия и Германия покрывают 84% бюджета ленты, а от Украины в лице Госкино ожидают финансирования 16% бюджета (9,45 млн грн). Также Украина должна будет предоставить локации для съемок и привлечь украинских актеров и технических специалистов.
Государственное агентство по вопросам кино заключило с компанией Glowberry контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки анимационному сериалу "Мама спешит домой" режиссера Евгения Алехина. Сумма государственной финансовой поддержки составляет 7 млн 560 тыс грн при общей стоимости производства 18 млн 900 тыс грн. В сериале расскажут о приключениях семьи, которая живет в обычном современном городе, но это не мешает ей попадать в приключения в волшебном мире и преодолевать невероятные препятствия.
Концепция анимационного сериала основана на детской книге Светланы Дорошевой и интерактивном приложении "Мама спешит домой".
Читайте также: В следующем году снимут приквел фильма "Червоный"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:50
-
15:38
-
14:18
-
14:43
-
14:07
Новости партнеров
- 49265
- 33636
- 33099
- 30266
- 29361