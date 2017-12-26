Госкино проспонсирует фильм о Довбуше и триллер о Чернобыле

Стало известно, в создании каких кинокартин примет участие Госкино

Государственное агентство по вопросам кино заключило договоры о предоставлении государственной финансовой поддержки фильму о герое легенд "Довбуш", историческому триллеру о чернобыльской катастрофе "Светлячок", а также анимационному сериалу "Мама спешит домой".

Проект фильма "Довбуш" стал победителем 10-го конкурсного отбора Госкино в секции игровых тематических фильмов "Величие украинского духа на примерах легендарных героев народного фольклора", сообщает пресс-служба ведомства. Режиссер картины - автор фильма "Поводырь" Олесь Санин. Из бюджета на фильм выдадут 65 млн грн, а всего фильм обойдется в 86,7 млн грн.

Олекса Довбуш - полулегендарная личность, самый известный из главарей опришок в Карпатах. Релиз фильма запланирован на июнь 2019 года.

Госкино также содействует съемкам фильма о чернобыльской катастрофе "Светлячок" венгерского режиссера Бенедека Флигауфа - обладателя главных призов на Берлинале и в Локарно.