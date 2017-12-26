Опрос ИМИ: Джинса в СМИ раздражает 78% журналистов

68% опрошенных журналистов считают джинсу синонимом коррупции в СМИ

78% журналистов раздражает джинса в медиа, если они ее заметили. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО Институт массовой информации среди журналистов Украины в ноябре-декабре 2017 года.

10% опрошенных сказали, что относятся к ней безразлично, а 12% джинса вообще не раздражает.

По данным ИМИ, оказалось, что 68% опрошенных журналистов считают джинсу синонимом коррупции в СМИ.

В то же время 32% с этим утверждением не согласны. Просьба о написании джинсы унижает 58% опрошенных, тогда как 12% просто безразлично, а 30% такую просьбу унижением не считают.

"Интересно, что 19% украинских журналистов пишут заказные материалы по собственному желанию, при этом 8% признались, что их заставляют писать джинсовые материалы", - говорится в сообщении.

На вопрос, размещает их медиа джинсу, 52% опрошенных журналистов ответили положительно.

Из тех медиа, которые размещают джинсу, 68% размещают политическую и коммерческую джинсу, 23% только коммерческую и 9% только политическую джинсу.

По данным опроса, 35% журналистов назвали штрафы справедливым наказанием за джинсу.

24% считают достаточным наказанием осуждение коллег или лишения статуса журналиста.

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В то же время 13% считают, что наказание за джинсу не нужно, и еще 27% заявили, что без джинсы журналисты и СМИ не смогут выжить.

Опрос проводился в течение ноября-декабря 2017 с помощью персонального электронного анкетирования. В опросе приняло участие 102 журналиста из всех регионов Украины.

21 декабря Институт массовой информации (ИМИ) назвал LIGA.net, Укринформ и Украинскую правду лидерами по соблюдению журналистских стандартов по итогам 2017 года.

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