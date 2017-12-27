МИД взял на работу кота: фото
27.12.2017 10:27
Дипломаты заверили, что кот Амбассадор будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене и защищать от "русокрыс"
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В здании министерства иностранных дел Украины будет жить кот Амбассадор. Об этом сообщил в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.
"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" - отметил дипломат.
Фото: twitter.com/Makeiev
16 декабря в столице Норвегии Осло домашний кот, пробравшийся в стиральную машину, пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов.
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