МИД взял на работу кота: фото

Дипломаты заверили, что кот Амбассадор будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене и защищать от "русокрыс"

В здании министерства иностранных дел Украины будет жить кот Амбассадор. Об этом сообщил в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" - отметил дипломат.

Фото: twitter.com/Makeiev



16 декабря в столице Норвегии Осло домашний кот, пробравшийся в стиральную машину, пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов.

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