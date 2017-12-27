На фоне языкового скандала Венгрия выделит украинцам стипендии
Венгерское правительство предоставит украинским студентам стипендии на 2018-2019 учебный год для продолжения обучения в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Стипендии будут выделены в соответствии с программой образовательного обмена между Минобразования Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2016-2018 годы.
Отмечается, что стипендии будут распределены следующим образом:
- 40 стипендий по бакалаврским и магистерским программам по гуманитарным, обществоведческим, техническим и медицинским направлениям подготовки;
- 20 стипендий по магистерским программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям;
- 40 стипендий для обучения в аспирантуре в любой интересующей отрасли.
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Программы обучения доступны на английском и венгерском языках, а некоторые предлагаются также на немецком и французском.
Заявки подаются в онлайн-режиме до 16 февраля 2018 года.
В последнее время в отношениях Украины и Венгрии сохраняется напряженность, вызванная принятием Верховной Радой в сентябре 2017 года закона об образовании, согласно которому представители нацменьшинств (в том числе венгры) смогут получать образование на родном языке наряду с государственным только в дошкольных учреждениях и начальной школе.
8 декабря 2017-го Венецианская комиссия в своих выводах по украинскому образовательному закону заявила об оправданности его критики в части обучения на языках нацменьшинств, однако отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.
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