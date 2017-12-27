На фоне языкового скандала Венгрия выделит украинцам стипендии

Стипендии для продолжения обучения в Венгрии в 2018-2019 годах будут выделены в соответствии с украинско-венгерской программой образовательного обмена

Венгерское правительство предоставит украинским студентам стипендии на 2018-2019 учебный год для продолжения обучения в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Стипендии будут выделены в соответствии с программой образовательного обмена между Минобразования Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2016-2018 годы.

Отмечается, что стипендии будут распределены следующим образом:

- 40 стипендий по бакалаврским и магистерским программам по гуманитарным, обществоведческим, техническим и медицинским направлениям подготовки;

- 20 стипендий по магистерским программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям;

- 40 стипендий для обучения в аспирантуре в любой интересующей отрасли.

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Программы обучения доступны на английском и венгерском языках, а некоторые предлагаются также на немецком и французском.

Заявки подаются в онлайн-режиме до 16 февраля 2018 года.

В последнее время в отношениях Украины и Венгрии сохраняется напряженность, вызванная принятием Верховной Радой в сентябре 2017 года закона об образовании, согласно которому представители нацменьшинств (в том числе венгры) смогут получать образование на родном языке наряду с государственным только в дошкольных учреждениях и начальной школе.

8 декабря 2017-го Венецианская комиссия в своих выводах по украинскому образовательному закону заявила об оправданности его критики в части обучения на языках нацменьшинств, однако отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.

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