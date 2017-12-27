Во Франции на ремонт замка собрали рекордные 1,6 млн евро

Около 25 тыс человек из 115 стран перечислили средства на ремонт замка Ла-Мот-Шандье и стали его совладельцами

Во Франции через веб-сайт удалось собрать рекордные 1,6 млн евро на восстановление замка Ла-Мот-Шандье на западе страны. Об этом сообщает агентство AFP.

Замок был построен в XIII веке. Последний владелец замка не поддерживал здание в надлежащем состоянии, поэтому сайт Dartagnans.fr и местная ассоциация Adapt Chateau решили собрать деньги на его ремонт.

Веб-сайт предложил стать акционерами замка за 51 евро, из которых 50 евро шли бы на реставрационные работы и 1 евро - на приобретение доли в совместной компании, предназначенной для управления объектом.

В результате около 25 тыс человек из 115 стран перечислили средства на ремонт и стали совладельцами замка Ла-Мот-Шандье. Это были как граждане Франции, так и жители Афганистана, Буркина Фасо и Перу. "Это рекорд во Франции и, вероятно, в Европе, с точки зрения количества взносов", - заявил глава Dartagnans Ромен Делум.

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