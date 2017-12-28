Чего ждать украинцам от медреформы в 2018-м: детали от Минздрава

В новом году государство полностью оплатит базовый пакет услуг семейных врачей, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Начиная с 2018 года, государство в рамках реализации медицинской реформы будет оплачивать конкретные медуслуги, предоставляемые пациентам на разных уровнях медицинской помощи. Об этом на брифинге сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.

"С 2018 года на первичном звене, когда каждая семья выбирает своего врача, все услуги предоставляются бесплатно, весь перечень этих услуг предоставляется бесплатно. В 2019 году перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках, в 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили через налоги, будем оплачивать медицинские услуги в госпиталях", - сказала глава Минздрава.

По словам Супрун, в 2018 году государство оплатит по новой схеме базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров, терапевтов. Уже утверждены новый перечень услуг первичной медицинской помощи (консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы) и новые требования к оснащению практики первичной помощи.

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И.о. министра также сообщила, что Кабмин утвердил 19 нормативных актов о внедрении различных этапов медреформы, в том числе положение о создании Нацслужбы здоровья, через которую будут оплачиваться медуслуги. В начале января 2018-го будет объявлен конкурс на должность главы службы, и к июлю она будет создана и начнет работу.

Кроме того, утверждена методика расчета стоимости медуслуги и внесены изменения в положение о направлении на лечение за границу. Среди прочего, предусмотрена возможность оплаты лечения за счет благотворительных фондов, средств местных бюджетов, других не запрещенных законодательством источников.

Благодаря утвержденным изменениям пациент, нуждающийся в безотлагательном лечении, сможет выезжать в клинику с того момента, когда комиссия поставила его на учет.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327, необходимый для проведения медицинской реформы. 17 ноября спикер парламента Андрей Парубий подписал документ; сейчас он ожидает подписи президента.

7 декабря 2017-го Рада приняла поправки к Бюджетному кодексу, предусматривающие в том числе выделение средств на медреформу.

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