Матерей-одиночек в стране стало больше в 22 раза - Минсоцполитики
В Украине за 15 лет в 22 раза выросло число матерей-одиночек, а каждый пятый ребенок в стране рождается внебрачным. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время пресс-конференции по анализу результатов деятельности министерства в 2017 году, передает Укринформ.
"У нас каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. Количество матерей-одиночек выросла за 15 лет в 22 раза. И поэтому я считаю, что наша основная задача обеспечить молодежными программами строительства жилья", - заявил он.
По его словам, 10% пар в Украине подают на развод в первый год после заключения брака в то время, когда в европейских странах этот показатель составляет 1%.
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