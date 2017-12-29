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Матерей-одиночек в стране стало больше в 22 раза - Минсоцполитики

29.12.2017 05:15
Такие данные приведены за 15-летний период
Матерей-одиночек в стране стало больше в 22 раза - Минсоцполитики
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

В Украине за 15 лет в 22 раза выросло число матерей-одиночек, а каждый пятый ребенок в стране рождается внебрачным. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время пресс-конференции по анализу результатов деятельности министерства в 2017 году, передает Укринформ.

"У нас каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. Количество матерей-одиночек выросла за 15 лет в 22 раза. И поэтому я считаю, что наша основная задача обеспечить молодежными программами строительства жилья", - заявил он.

По его словам, 10% пар в Украине подают на развод в первый год после заключения брака в то время, когда в европейских странах этот показатель составляет 1%.

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