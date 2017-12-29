Матерей-одиночек в стране стало больше в 22 раза - Минсоцполитики

Такие данные приведены за 15-летний период

В Украине за 15 лет в 22 раза выросло число матерей-одиночек, а каждый пятый ребенок в стране рождается внебрачным. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время пресс-конференции по анализу результатов деятельности министерства в 2017 году, передает Укринформ.

"У нас каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. Количество матерей-одиночек выросла за 15 лет в 22 раза. И поэтому я считаю, что наша основная задача обеспечить молодежными программами строительства жилья", - заявил он.



По его словам, 10% пар в Украине подают на развод в первый год после заключения брака в то время, когда в европейских странах этот показатель составляет 1%.



Читайте также: В Украине более 1,2 млн вынужденно переселенных семей



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.