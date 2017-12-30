Спасатели переходят на усиленный режим работы на время праздников

На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс спасателей, более 2 тыс единиц техники ГСЧС и самолет Ан-26

На период новогодних и рождественских праздников спасатели переходят на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в каждом регионе проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг по пожарной безопасности, проводятся профилактические отработки з населением по действиям в случае возникновения ЧП.

С 30 декабря по 2 января организовано взаимодействие спасателей с местными органами власти, Нацполицией, региональными службами гражданской защиты.

В целом до 8 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс спасателей и более 2 тыс единиц техники ГСЧС. Кроме того, в готовности к использованию будет находиться авиация ГСЧС - самолет Ан-26.

Ранее сообщалось, что в Киеве в период период новогодних и рождественских праздников общественный транспорт будет работать по измененному графику и маршрутам.

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