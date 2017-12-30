Спасатели предупреждают об угрозе лавин в Карпатах
Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах в связи с непогодой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", - говорится в сообщении.
29 декабря 2017 года сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Украине возможны заморозки по всей территории, кроме востока и юга; в центре и на севере страны пройдут дожди с мокрым снегом.
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