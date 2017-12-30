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В Германии на крепкий алкоголь тратят около €4 млрд в год

30.12.2017 13:15
Чаще всего немцы покупают водку, ликер на травах и виски. Самый высокий спрос на крепкий алкоголь - в декабре
В Германии на крепкий алкоголь тратят около €4 млрд в год
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Немцы в год тратят около €4 млрд на покупку крепких алкогольных напитков в супермаркетах. Об этом сообщает компания Nielsen, занимающаяся изучением рынка, передает Deutsche Welle.

Уточняется, что этот показатель соответствует примерно 4,5 литрам крепкого алкоголя в пересчете на одного жителя страны.

Самым популярным крепким напитком, согласно данным компании, у немцев остается водка, которой в прошлом году было продано 53 млн литров. На втором и третьем местах - ликеры на травах и виски. Кроме того, немцы все больше покупают джин - в нынешнем году его продажи выросли на 30% до 7,4 млн литров.

Также отмечается, что самый высокий спрос на алкоголь в Германии в декабре. 

Ранее сообщалось, что в целом в ЕС на алкоголь за 2016 год потратили €130 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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