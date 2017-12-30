В Германии на крепкий алкоголь тратят около €4 млрд в год
Немцы в год тратят около €4 млрд на покупку крепких алкогольных напитков в супермаркетах. Об этом сообщает компания Nielsen, занимающаяся изучением рынка, передает Deutsche Welle.
Уточняется, что этот показатель соответствует примерно 4,5 литрам крепкого алкоголя в пересчете на одного жителя страны.
Самым популярным крепким напитком, согласно данным компании, у немцев остается водка, которой в прошлом году было продано 53 млн литров. На втором и третьем местах - ликеры на травах и виски. Кроме того, немцы все больше покупают джин - в нынешнем году его продажи выросли на 30% до 7,4 млн литров.
Также отмечается, что самый высокий спрос на алкоголь в Германии в декабре.
Ранее сообщалось, что в целом в ЕС на алкоголь за 2016 год потратили €130 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:25
-
вчера
18:01
-
вчера
18:20
-
вчера
14:15
Новости партнеров
- 39975
- 38163
- 15495
- 13895
- 12326