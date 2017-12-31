Неподалеку от Афин произошло землетрясение

В Коринфском заливе сегодня рано утром зафиксировали подземные толчки

Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло недалеко от Афин. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня рано утром в Коринфском заливе были зафиксированы толчки на глубине около 5 км под землей. "Это было похоже на два землетрясения подряд", - отметил пользователь на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 79 километрах от столицы Греции.

Пока информации о жертвах и разрушениях нет.