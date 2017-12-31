Неподалеку от Афин произошло землетрясение
31.12.2017 10:55
В Коринфском заливе сегодня рано утром зафиксировали подземные толчки
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло недалеко от Афин. Об этом сообщает Reuters.
Сегодня рано утром в Коринфском заливе были зафиксированы толчки на глубине около 5 км под землей. "Это было похоже на два землетрясения подряд", - отметил пользователь на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 79 километрах от столицы Греции.
Пока информации о жертвах и разрушениях нет.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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