На Новый год по Киеву будет ездить бесплатное лимузин-такси
31.12.2017 22:40
Бесплатное такси-лимузин будет курсировать по Киеву сегодня до полуночи и утром 1 января
Фото: EPA
В предновогодний вечер и утром первого дня нового года по улицам Киева будет курсировать бесплатное такси-лимузин. Об этом сообщает ТСН.
По телефону его не вызвать, но можно остановить на улице. Маршрут белого лимузина с красным логотипом будет зависеть от пожеланий киевлян, которые воспользуются услугой.
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