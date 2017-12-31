На Новый год по Киеву будет ездить бесплатное лимузин-такси

Бесплатное такси-лимузин будет курсировать по Киеву сегодня до полуночи и утром 1 января

В предновогодний вечер и утром первого дня нового года по улицам Киева будет курсировать бесплатное такси-лимузин. Об этом сообщает ТСН.



По телефону его не вызвать, но можно остановить на улице. Маршрут белого лимузина с красным логотипом будет зависеть от пожеланий киевлян, которые воспользуются услугой.